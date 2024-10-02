عبد الواحد: تصريحات بلال كانت سبب فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 - 00:09

كتب : FilGoal

المقاولون - الزمالك - جوزيه جوميز - عبد الواحد السيد

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة في الزمالك عن كواليس الاستعداد للسوبر الإفريقي ضد الأهلي، وأيضا كيف تعامل مع أزمة الملابس التي حدثت للفريق قبل دور الـ32 في بطولة الكونفدرالية.

وقال عبد الواحد عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الطبيعي أن يحصل الزمالك على البطولات ومع الزمالك كلاعب حصلت على 7 بطولات في موسم ونصف ونريد أن يتكرر ذلك في الوقت الحالي".

وأضاف "لأول مرة منذ فترة طويلة في الزمالك يدخل اللاعبين إلى مباراة ولا يوجد مستحقات مالية متأخرة لهم، ولذلك كل التركيز كان فقط في الفوز بالبطولة".

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وأوضح "كانت هناك أزمة في ملابس فريق الكرة قبل الموسم بسبب حصول باقي فرق الصالات على الكم الأكبر من الملابس من الشركة السابقة".

وتابع "الملابس التي لعبنا بها مباراتي الشرطة الكيني هي ملابس مؤقتة من تصاميم قديمة تابعة للشركة واختيارها كان بسرعة لإنقاذ الموقف، وبعد ذلك سافرت بنفسي لاختيار ملابس مباراة السوبر حتى تكون على مستوى يليق بالزمالك".

وواصل "قميص الزمالك الجديد سيتم الكشف عنه يوم 20 أكتوبر وسيكون على مستوى عالي جدا وسينال إعجاب الجميع".

واستمر في تصريحاته "لعبنا السوبر الإفريقي بالطاقم الأسود لأنه كان يجب علينا تغيير الشورت لأن الأهلي كان سيرتدي الشورت الأبيض، وفي النهاية اتفقنا على ارتداء اللون الأسود بالكامل".

وأكد "جمهور الزمالك أرسل لي فيديو تصريح أحمد بلال يقلل فيه من الزمالك وفي رأيي التصريح كان غير موفق منه، وأرسلته مباشرة إلى اللاعبين لتحفيزهم".

مدير الكرة أوضح "تصريحات أحمد بلال أثرت بشكل إيجابي في اللاعبين وكانوا في حالة غضب شديدة واستغلوا ذلك في التجهيز بقوة للمباراة".

وحكى واقعة حدثت قبل نهاية الكونفدرالية قائلا: "اليوم الذي يسبق نهائي الكونفدرالية أحد الجماهير أرسل لي رسالة طلب مني تذكرة لحضور المباراة وجعلت أحد الإداريين يتواصل معه وأخبره أنه قادم من الغردقة ليحصل على التذكرة، وعندما وصل أمام الفندق الساعة 3:30 فجرا خرج له الإداري ليسلمه التذكرة ثم عاد وأخبرني أنه شاب يبلغ 19 عاما ويبحث عن مسجد مفتوح للمبيت حتى الصباح ومن ثم يذهب إلى الاستاد مباشرة لحضور المباراة، فطلبت منه المجيئ للمبيت معي حتى الصباح وطلبت منه أن يغادر قبل استيقاظ اللاعبين حتى لا يراه أحد وبالفعل ذهب للحصول على بطاقة المشجع في الصباح ثم حضر المباراة".

وأردف "بعد مشاهدة الفيديو التحفيزي قبل مباراة السوبر الإفريقي كنت أريد المشاركة مع اللاعبين".

وأتم تصريحاته "اللاعبون وضعوا لائحة خاصة بهم لعقوبة أي لاعب يتأخر عن التدريبات أو الطعام يدفع 5 آلاف جنيه".

الزمالك عبد الواحد السيد
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