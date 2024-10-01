انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (5)-(0) يانج بويز.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 21:51

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة ضد خيتافي

يستضيف برشلونة فريق يانج بويز ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وخسر الفريقان مباراة الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق81 جوووول خامس بهدف عكسي

ق74 مشاركة فرينكي دي يونج

ق50 جوووووول ليفاندوفسكي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37 جوووول إيناجو مارتينيز

ق34 جووووول رافينيا

ق8 جووووول أول ليفاندوفسكي

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا برشلونة يانج بويز
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