قبول استئناف يونايتد على طرد برونو فيرنانديز أمام توتنام

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 20:40

كتب : FilGoal

طرد برونو فيرنانديز

أعلن نادي مانشستر يونايتد، قبول الاستئناف المقدم ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها برونو فيرنانديز لاعب وسط الفريق أمام توتنام، في الجولة السادسة.

وتلقى برونو بطاقة حمراء في الدقيقة 42 أمام توتنام في المباراة التي خسرها فريقه 3-0، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وكان مقررًا أن يتم إيقاف لاعب الوسط 3 مباريات ضد أستون فيلا وبرينتفورد ووست هام، ولكنه سيكون متاحا بعد قبول الاستئناف.

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وتعرض برونو للطرد، وقت أن كانت المباراة تشير إلى تأخر فريقه بهدف وحيد.

وصنع برونو هدفا خلال 6 مباريات خاضها مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بالدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل و3 خسائر.

وتعد تلك المرة الأولى التي يحصل فيها برونو فيرنانديز على بطاقة حمراء منذ انضمامه للفريق في يناير 2020، قبل أن يوقع عقدا جديدًا في الصيف الماضي يمتد إلى يونيو 2027.

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