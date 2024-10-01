استعدادا لمواجهتي جزر القمر.. البنزرتي يعلن قائمة منتخب تونس يوم الجمعة

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 17:44

كتب : FilGoal

منتخب تونس

يعلن فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب تونس قائمة فريقه يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر الجاري.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره جزر القمر مباراتين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

ويستضيف منتخب تونس نظيره جزر القمر يوم 11 أكتوبر بملعب رادس.

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بينما يحل ضيفا يوم 15 أكتوبر الجاري على ملعب هافوات بوانيي بأبيدجان.

ويعقد البنزرتي مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة للإعلان عن تفاصيل المعسكر المقرر انطلاقه يوم 7 أكتوبر والكشف عن قائمة الفريق.

ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة عقب مرور جولتين.

وتضم المجموعة كل من منتخبات تونس وجزر القمر وجامبيا ومدغشقر.

ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى منافسات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان سيف الجزيري مهاجم الزمالك ضمن قائمة منتخب تونس الأخيرة بينما غاب حمزة المثلوثي.

أمم إفريقيا تونس سيف الجزيري حمزة المثلوثي
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