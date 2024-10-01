ناصر منسي يكشف سر احتفاله عقب تسجيل ركلة الترجيح ضد الأهلي

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 - 12:18

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك - السوبر الإفريقي

كشف ناصر منسي لاعب الزمالك عن سبب احتفاله بطريقة النوم بعد تسجيله ركلة الترجيح ضد الأهلي في كأس السوبر الإفريقي.

ناصر منسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسجل منسي هدف التعادل للزمالك في المباراة كما سجل ركلة الترجيح التي سددها بنجاح.

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وقال منسي عبر قناة المحور: "قررت قبل المباراة بأسبوع أن أسدد في منتصف المرمى حال وصولنا لركلات الترجيح".

وتابع "احتفالي بعد تسجيل ركلة الترجيح كنت سأنفذه في كل الأحوال لأنني أحبه والكثير من اللاعبين ينفذوه".

وأضاف "في لقطة الهدف كنت أعرف الطريقة التي سيرسل بها عمر جابر العرضية لأنني ألعب معه منذ وجودي في بيراميدز، وخلال معسكر الإعداد أرسل لي عرضية بنفس الطريقة ضد الشرطة العراقي ولكن على رأسي ولذلك قررت الذهاب إلى الزاوية البعيدة لأسحب المدافع ثم ذهبت بسرعة للكرة".

وكشف "قبل المباراة حدثني شخص من البنك الأهلي وقال لي الزمالك سيبيعك وستنضم إلى صفوفنا وأخبرته إنني تحت أمر الزمالك ومجلس إدارته ولكنني كنت أشعر بحزن شديد لأنني مشجع للزمالك ودمي زملكاوي من صغري".

وأتم "جوزيه جوميز مدرب كبير جدا وأعتبره بمثابة أبي حتى مع عدم مشاركتي بشكل كبير في فترات كنت أنتظر الفرصة وأعد بإسعاد جماهير الزمالك خلال الفترة المقبلة وأن أظهر بشكل رائع مع الفريق".

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020 ضد الترجي.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.

الزمالك ناصر منسي
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