راديو مونت كارلو: قرار تأديبي من لويس إنريكي تجاه ديمبيلي قبل مواجهة أرسنال

اتخذ لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان قرارا تأديبيا تجاه عثمان ديمبيلي قبل مباراة أرسنال.

ومن المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وحسب راديو مونت كارلو، فإن المدرب الإسباني قرر استبعاد ديمبيلي من القائمة المشاركة ضد أرسنال.

وكشف الراديو عن السبب أن يرجع ذلك بسبب مشاجرة بعد مباراة الفريق ضد رين.

📋 Le groupe parisien pour le déplacement sur la pelouse d'Arsenal, demain, à 21h. 🔴🔵 🔜 #ARSPSG pic.twitter.com/KAXICZgoFy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 30, 2024

وانتصر باريس سان جيرمان على منافسه جيرونا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.

وانتهى لقاء سان جيرمان ضد رين بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويتصدر فريق العاصمة الفرنسية جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بالتساوي مع موناكو.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في 7 مباريات مع سان جيرمان في جميع البطولات مسجلا 4 أهداف وصنع مثلهم.