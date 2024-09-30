راديو مونت كارلو: قرار تأديبي من لويس إنريكي تجاه ديمبيلي قبل مواجهة أرسنال

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 14:03

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - عثمان ديمبيلي

اتخذ لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان قرارا تأديبيا تجاه عثمان ديمبيلي قبل مباراة أرسنال.

ومن المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وحسب راديو مونت كارلو، فإن المدرب الإسباني قرر استبعاد ديمبيلي من القائمة المشاركة ضد أرسنال.

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وكشف الراديو عن السبب أن يرجع ذلك بسبب مشاجرة بعد مباراة الفريق ضد رين.

وانتصر باريس سان جيرمان على منافسه جيرونا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.

وانتهى لقاء سان جيرمان ضد رين بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويتصدر فريق العاصمة الفرنسية جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بالتساوي مع موناكو.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في 7 مباريات مع سان جيرمان في جميع البطولات مسجلا 4 أهداف وصنع مثلهم.

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا عثمان ديمبيلي لويس إنريكي أرسنال
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