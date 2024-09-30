المثلوثي: بذلت 200% من مجهودي في السوبر الإفريقي.. وأكرم تفاجأ بسبب ركلة الجزاء

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 01:08

كتب : FilGoal

إمام عاشور - حمزة المثلوثي - الأهلي - الزمالك - كأس السوبر الإفريقي

أوضح حمزة المثلوثي لاعب الزمالك أن الفيديو التحفيزي الذي شاهده قبل السوبر الإفريقي كان سببا في مضاعفة مجهوده.

وحصد الزمالك لقب السوبر الإفريقي بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.

وقال حمزة المثلوثي عبر قناة الزمالك: "اللاعبون الجدد دخلوا سريعا في أجواء الفريق والفضل يعود لقادة الفريق، وتشعر أنهم معنا منذ سنوات".

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وواصل "علمت أن البعض قلل مننا خلال الفيديو التحفيزي قبل مباراة السوبر الإفريقي، ومستحيل أن نتحدث بتلك الطريقة على الأهلي، وبسبب ذلك بذلت 200% من مجهودي".

وأردف "ورغم تسببي في ركلة جزاء، كان لدي شعور بأننا سنفوز باللقاء".

وتابع "أكرم توفيق تفاجأ من احتساب ركلة الجزاء لصالحه بعد تدخلي على قدمه".

وأشاد بمواطنه سيف الجزيري قائلا: "مهاجم سريع وقوي ويعرف كيفية استغلال الكرات الطولية في المساحات خلف دفاع الخصم، وجودته ليست موجودة كثيرا في مصر والعالم بسبب قوته وسرعته، هو مهاجم كبير وأتمنى له مزيدا من التألق".

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