الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي تفاصيل إصابة محمد هاني.

محمد هاني النادي : الأهلي الأهلي

وأصيب هاني في مباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك ولم يستكمل اللقاء.

وأعلن جاب الله عبر موقع النادي الرسمي: "إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة".

وأضاف "ويحتاج إلى برنامج تأهيلي سيبدأ في تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتعرض هاني للإصابة بعد كرة مشتركة مع نبيل عماد لاعب الزمالك في الدقائق الأولى من المباراة.

وسقط هاني على أرضية الملعب وتم علاجه من الجهاز الطبي للأهلي ولكنه لم يستطع استكمال المباراة بعد سقوطه للمرة الثالثة.

الظهير الأيمن الدولي خاض الموسم الماضي 43 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3.

كما شارك أساسيا في مباراتي جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا، والسوبر الإفريقي في بداية الموسم الجاري 2024-25.