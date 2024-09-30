الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني
الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 00:20
كتب : حسام نور الدين
كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي تفاصيل إصابة محمد هاني.
وأصيب هاني في مباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك ولم يستكمل اللقاء.
وأعلن جاب الله عبر موقع النادي الرسمي: "إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة".
وأضاف "ويحتاج إلى برنامج تأهيلي سيبدأ في تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة".
وتعرض هاني للإصابة بعد كرة مشتركة مع نبيل عماد لاعب الزمالك في الدقائق الأولى من المباراة.
وسقط هاني على أرضية الملعب وتم علاجه من الجهاز الطبي للأهلي ولكنه لم يستطع استكمال المباراة بعد سقوطه للمرة الثالثة.
الظهير الأيمن الدولي خاض الموسم الماضي 43 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3.
كما شارك أساسيا في مباراتي جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا، والسوبر الإفريقي في بداية الموسم الجاري 2024-25.
نرشح لكم
الصفقة السادسة.. الزمالك يضم المدافع الغيني جيفرسون كوستا شيكابالا: بكيت بسبب دخلة جمهور الزمالك.. وسنحقق 3-4 بطولات هذا الموسم لبيب: هذه كواليس بعد احتساب ضربة جزاء الأهلي.. وتجديد عقد زيزو وحقيقة التفاوض مع رمضان محمد صبحي: الزمالك يستحق لقب السوبر.. وأداء عواد منحني الرضا بالإصابة بعد التتويج بالسوبر الإفريقي.. جوزيه جوميز يغادر مصر لقضاء فترة إجازة خبر في الجول - وصول المدافع جيفرسون كوستا لمصر تمهيدا للتوقيع لـ الزمالك سيراميكا كليوباترا ينفي إمكانية رحيل أحمد رمضان عن الفريق عواد: أعاتب إمام عاشور بعد مناوشة بيننا في السوبر.. ولم تكن هناك نية للانسحاب