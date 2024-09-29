المندوه: الفوز ردنا على الأحاديث التي قيلت عن الفريق.. وجلسة مع زيزو وصفقات جديدة

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 23:43

كتب : FilGoal

حسام المندوه - انتخابات الزمالك

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن الفوز على الأهلي هو الرد على الأحاديث السلبية التي قيلت عن الفريق.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال المندوه لقناة أون تايم سبورتس 2: "هذا ردنا على كل الأحاديث التي قيلت عن الفريق قبل مباراة الأهلي في السوبر الإفريقي".

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وأصاف "تم صرف جميع المستحقات للاعبين قبل مباراة السوبر سواء الموسم الماضي والحالي، ما عدا الشروط الخاصة في كل عقد لاعب".

وتابع "لاعبو الزمالك تمكنوا من التتويج ببطولة الكونفدرالية في ظل عدم حصولهم على مستحقاتهم".

وأكمل "لم نحصل على مكافأة بطولة السوبر الإفريقي حتى الآن".

وكشف "الأولوية هي توجيه الأموال إلى القضايا الخارجية".

وشدد "سوق انتقالات الزمالك لم يغلق، سنبرم بعض الصفقات في الفترة المقبلة".

وأوضح "نعمل على قضية أرون بوبيندزا في سرية تامة، لكن مثل هذه القضايا تأخذ الكثير من الوقت، وموقفنا القانوني سليم".

وواصل "اللاعبون على قلب رجل واحد وحديث عواد عن استعداد الفريق لدفع الأموال لاستمرار زيزو مع الزمالك يدل على أن زيزو مرتبط بالزمالك ولا يوجد نقاش في ذلك وقريبا سنحسم الأمر معه ونراهن على حبه للنادي".

وأنهى حديثه قائلا: "نستجيب لأفكار مكافأة الجمهور الذي تواجد في غرفة اجتماعات من أجل حضور مباراة الزمالك في المدرجات".

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.

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