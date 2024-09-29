تين هاج: استقبلنا هدفا بنفس الطريقة مرتين في أسبوع.. وسنتعلم مما حدث سريعا

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 21:45

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد

يرى إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن استقبال فريقه لهدف مبكر ضد توتنام لم يكن ضروريا.

وخسر مانشستر يونايتد من توتنام بنتيجة 3-0 في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال إريك تين هاج عبر بي بي سي: "أن تستقبل هدفا بعد دقيقتين أو 3 بتلك الطريقة، فهذا يؤثر على أفكارك في المباراة، كان من غير الضروري تماما أن نستقبل مثل هذا الهدف".

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وأردف "توغل لاعب الخصم وتخطى الجميع ومرر وسجلوا الهدف، وهو نفس الخطأ الذي حدث أمام تفينتي في منتصف الأسبوع الماضي، يجب علينا أن نوقف هذا منذ اللحظة الأولى".

وواصل "حظينا ببعض الفرص للعودة في المباراة، مع جوشوا زيركزي وأليخاندرو جارناتشو عندما كنا 11 لاعبا وحتى بعد الطرد حصلنا على بعض الفرص".

وتابع "مررنا ببداية سيئة، البطاقة الحمراء غيرت كل شيء عندما كانت النتيجة 1-0 وأصبحت الأمور أصعب".

وأضاف "لا أعتقد أن برونو يستحق البطاقة الحمراء، لكن الحكم اتخذ قراره".

وأكمل "دعم الجماهير؟ يعني لي الكثير، بإمكانك أن ترى أننا معا سويا".

وأتم "سنتعلم مما حدث، اللاعبون يمتلكون شخصية قوية وسنرد، علينا أن نتعلم من ذلك وبسرعة".

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز في آخر 8 مواجهات ضد الفرق الـ 6 الكبار في الدوري الإنجليزي.

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز على توتنام منذ 2022، إذ التقى الفريقان في 4 مباريات منذ ذلك الحين تعادلا في 2 خسرا 2.

وتكبد يونايتد الهزيمة الثانية على التوالي على ملعبه بعد الخسارة من ليفربول بنتيجة 3-0.

الفوز رفع رصيد الديوك اللندنية لـ 10 نقاط ارتقى بها للمركز الثامن.

بينما تراجع الشياطين الحمر للمركز الـ 12 برصيد 7 نقاط.

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