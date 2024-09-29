عقدة الكبار مستمرة.. مانشستر يونايتد يسقط مجددا أمام توتنام بثلاثية

لا تزال عقدة الكبار مستمرة مع مانشستر يونايتد، وسقط مجددا على ملعبه أولد ترافورد بثلاثية وتلك المرة أمام توتنام بنتيجة 3-0 في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف توتنام: برينان جونسون وديان كولوسيفسكي ودومينيك سولانكي.

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز في آخر 8 مواجهات ضد الفرق الـ 6 الكبار في الدوري الإنجليزي.

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز على توتنام منذ 2022، إذ التقى الفريقان في 4 مباريات منذ ذلك الحين تعادلا في 2 خسرا 2.

وتكبد يونايتد الهزيمة الثانية على التوالي على ملعبه بعد الخسارة من ليفربول بنتيجة 3-0.

الفوز رفع رصيد الديوك اللندنية لـ 10 نقاط ارتقى بها للمركز الثامن.

بينما تراجع الشياطين الحمر للمركز الـ 12 برصيد 7 نقاط.





























التشكيل

غاب سون هيونج مين وكذلك هاري ماجواير عن صفوف الفريقين في المباراة بسبب الإصابة.

زيركزي يقود هجوم يونايتد اليوم 🔴 تشكيل مانشستر يونايتد في مواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي 📋 pic.twitter.com/wWN7C08hFD — FilGoal (@FilGoal) September 29, 2024

وصف المباراة

دقائق فقط كانت كفيلة بتقدم الضيوف في الدقيقة 3.

كرة طالت من راشفورد في منتصف الملعب تحصّل عليها ميكي فان دي فين مدافع الفريق وتوغل بشكل فردي من منتصف الملعب صوب منطقة جزاء أصحاب الأرض وأرسل عرضية أرضية أودعها برينان جونسون في الشباك بكل سهولة.

وأصبح ذلك الهدف أسرع هدف يستقبله مانشستر يونايتد بعد 155 ثانية منذ 2023.

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وفي الدقيقة 9 أرسل أندري أونانا تمريرة طولية لراشفورد الذي توغل من الجهة اليسرى وسدد كرة أبعدها فيكاريو لركنية.

وبعد دقيقة وإثر لعبة ثنائية بين ديان كولوسفسكي وجيمس ماديسون انفرد الأخير وسدد كرة أبعدها أونانا ببراعة.

وفي الدقيقة 19 منع القائم الأيسر تسديدة قوية لجونسون من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 23 توغل برونو فيرنانديز صوب منطقة جزاء توتنام وأرسل عرضية أرضية لجوشوا زيركزي الذي سدد برعونة كرة أرضية أمسكها الحارس بسهولة.

وكاد كريستيان روميرو أن يسجل من ركلة مقصية رائعة هدف الديوك الثاني لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر لأونانا في الدقيقة 33.

وبعد 5 دقائق سدد جارناتشو كرة قوية أبعدها القائم الأيسر لفيكاريو.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه برونو فيرنانديز بعد تدخل قوي على ساق ماديسون في منتصف الملعب.

بطاقة حمراء أولى في مسيرة البرتغالي بقميص الشياطين الحمر.

5 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء للشياطين الحمر حتى الأن 😱 34' بطاقة صفراء لنصير مزراوي 🟨 39' بطاقة صفراء لدييجو دالوت 🟨 42' بطاقة حمراء لبرونو فيرنانديز 🟥 45+4 ' بطاقة صفراء لمايسون ماونت 🟨 55' بطاقة صفراء ليساندرو مارتينيز 🟨 65' بطاقة صفراء لمانويل أوجارتي 🟨 pic.twitter.com/mAdlwbBQoY — FilGoal (@FilGoal) September 29, 2024

وشارك ماسون ماونت بدلا من كوبي ماينو في تغيير من إريك تين هاج وفي الدقيقة 45+4 تحصّل على بطاقة صفراء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

في بداية الشوط الثاني دفع تين هاج بالبرازيلي كاسيميرو بدلا من زيركزي.

برونو فرنانديز يتحصل على البطاقة الحمراء لأول مرة مع مانشستر يونايتد بعد 242 مباراة في جميع المسابقات 🟥😱 pic.twitter.com/chJimU1bQa — FilGoal (@FilGoal) September 29, 2024

ومثل الشوط الأول، وفقط بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني سجل ديان كولوسفسكي بطريقة رائعة الهدف الثاني للديوك بعد عرضية أودعها في الشباك.

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ومنع أونانا على مرتين انفراد تيمو فيرنر في الدقيقة 55 ثم أمسك بالكرة قبل متابعة دومينيك سولانكي.

وطالب لاعبو يونايتد بالحصول على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على روميرو لكن الحكم وتقنية الفيديو رفضا احتسابها بعد مرور ساعة على بداية اللقاء.

وأهدر كاسيميرو فرصة تقليص الفارق بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 70.

ومن ركنية نفذها لوكا بيرجفال ومهدها ماتار بابي سار برأسية وأودع سولانكي الهدف الثالث في الشباك في الدقيقة 78.

وبات سولانكي ثالث لاعب إنجليزي يسجل في شباك مانشستر يونايتد في 3 مباريات متتالية بعد جيرمين ديفو وبوكايو ساكا.

وكاد بابي سار أن يسجل هدفا رابعا برأسية لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة 90.