ميكالي يوقع عقود تدريب منتخب مصر للشباب

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 18:27

كتب : FilGoal

روجيريرو ميكالي

وقّع البرازيلي روجيريو ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب.

وسيتولى ميكالي تدريب منتخب مصر للشباب مواليد 2005 خلفا لوائل رياض.

واتفق المدرب البرازيلي مع اتحاد الكرة على تفاصيل المرحلة المقبلة.

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كما عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري جلسة مع ميكالي، تم الاتفاق خلالها على تفاصيل العمل خلال المرحلة المقبلة.

وتولى ميكالي تدريب منتخب مصر الأولمبي وقاده لوصافة أمم إفريقيا تحت 23 وتحقيق المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.

ويبدأ منتخب الشباب تحت 20 عاما مشواره من أجل التجهيز للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وكان FilGoal.com قد كشف عن توصل اتحاد الكرة لاتفاق مع ميكالي لقيادة منتخب الشباب. (التفاصيل من هنا)

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي بوقت سابق توصله برئاسة جمال علام لاتفاق مع ميكالي لقيادة منتخب الشباب خلال المرحلة المقبلة ولمدة 4 سنوات.

ويأتي ذلك في ضوء خطة ومشروع مجلس إدارة اتحاد الكرة لإعداد وتجهيز منتخب أولمبي على أعلى مستوى للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق ميدالية أولمبية لأول مرة في تاريخ مشاركاته.

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