مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: ميكالي وقع عقود قيادة منتخب الشباب

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 18:59

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - منتخب مصر الأولمبي

أتم الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقه مع روجيرو ميكالي لقيادة منتخب الشباب تحت 20 عاما.

وكان ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي وقاد الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.

واحتل منتخب مصر وقتها المركز الرابع وفقد فرصة الحصول على الميدالية البرونزية.

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وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تم الاتفاق مع ميكالي لتولي مسؤولية فريق تحت 20 عاما - مواليد 2005 - ويتم توقيع العقود حاليا".

وانتشرت تقارير في الأيام الأخيرة حول رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم في الاستفادة من قدرات ميكالي في منصب آخر بعد نهاية رحلته مع المنتخب الأولمبي.

تحت قيادة ميكالي تأهل الفراعنة لنصف نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس، لكنهم خسروا أمام فرنسا بنتيجة 1-3 بعد الوصول لوقت إضافي، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وفي مباراة الميدالية البرونزية سقط المنتخب الأولمبي المصري بشكل مريع أمام نظيره المغربي الذي انتصر بسداسية دون مقابل.

وكان إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري قد كشف في وقت سابق عن الاستقرار على تعيين ميكالي لقيادة منتخب الشباب.

وأشار إيهاب الكومي إلى أن وائل رياض المدير الفني الحالي لمنتخب الشباب سيخوض تصفيات إفريقيا في نوفمبر ثم يتولى ميكالي قيادة الفريق من بعده.

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