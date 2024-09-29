انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(3) توتنام.. سقوط جديد
الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 18:17
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنام في الجولة 6 من الدوري الألماني.
ويلتقي الفريقان في السادسة والنصف مساءً على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.
ويحتل كلا الفريقين المركزين العاشر والـ 11 برصيد 7 نقاط من 5 مباريات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 78: جوووول سولانكي يسجل الهدف الثالث
ق 55: أونانا يتألق ويمنع فيرنر من تسجيل الثاني
ق 49: جوووووول الثاني كولوسفسكي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: بطاقة حمراء لبرونو فيرنانديز
ق 38: القاااائم يمنع التعااادل بتسديدة قوية من جارناتشو على الطائر من لمسة واحد.
ق 33: روميرو كاد أن يسجل هدفا تاريخيا بمقصية لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر
ق 23: عرضية أرضية وتسديدة من زيركزي يتصدى لها فيكاريو ببراعة
ق 19: القائم الأيسر لأونانا يمنع تسديدة جونسون
ق 10: أونانا يتألق أمام ماديسون
ق 9: راشفورد ينفرد ويسدد كرة ضعيفة يبعدها الحارس لركنية
ق 3: جوووول مبكر.. بيرنان جونسون يسجل الأول بعد توغل أكثر من رائع من فان دي فين
بداية اللقاء