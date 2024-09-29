التشكيل - أوجارتي في وسط مانشستر يونايتد.. وسولانكي يقود توتنام بغياب سون

يبدأ مانويل أوجارتي أساسيا في وسط مانشستر يونايتد، فيما يقود دومينيك سولانكي هجوم تونتام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان في السادسة والنصف مساءً على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

ويغيب سون هيونج مين قائد الديوك اللندنية بسبب الإصابة، وأيضا يغيب هاري ماجواير في دفاع يونايتد.

وجاء تشكيل يونايتد

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: نصير مزراوي – ماتيس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت

الوسط: برونو فيرنانديز – مانويل أوجارتي – كوبي ماينو

الهجوم: ماركوس راشفورد – جوشوا زيركزي – أليخاندرو جارناتشو

فيما جاء تشكيل توتنام

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو – كريستيان روميرو – ميكي فان دي فين – ديستني أودوجي

الوسط: جيمس ماديسون – رودريجو بنتانكور – ديان كولوسفسكي

الهجوم: بيرنان جونسون – دومينيك سولانكي – تيمو فيرنر

ويحتل كلا الفريقين المركزين العاشر والـ 11 برصيد 7 نقاط من 5 مباريات.