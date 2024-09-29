تشكيل إبسويتش - سام مرسي يقود وسط الملعب ضد أستون فيلا
الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 15:12
كتب : FilGoal
أعلن كيران مكينا مدرب إبسويتش تاون تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أستون فيلا.
سام مرسي
النادي : إبسويتش تاون
ويلعب إبسويتش مع أستون فيلا على ملعب الأول في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويلعب سام مرسي بشكل أساسي في وسط ملعب ساوثامبتون للمباراة السادسة على التوالي.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: أريجانيت موريتش.
الدفاع: أكسيل توانزيبي – دارا أوشيا – جاكوب جريفيس – ليف دافيز.
الوسط: سام مرسي – كالفن فيليبس – أوماري هاتشينسون.
الهجوم: شيوديزي أوجبيني – ليام ديلاب – جاك كلارك.
وكان سام مرسي قد سجل هدفا قاتلا لإبسويتش تعادل به الفريق مع ساوثامبتون في الجولة الماضية.
ويحتل إبسويتش حاليات المركز 18 في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما يحتل أستون فيلا المركز الخامس برصيد 12 نقطة.
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