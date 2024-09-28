التعثر الأول ورقم سلبي لـ كين.. بايرن ميونيخ يتعادل مع ليفركوزن

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 22:24

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - باير ليفركوزن

تعادل بايرن ميونيخ مع منافسه باير ليفركوزن بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل روبرت أندريتش هدف ليفركوزن، بينما أحرز أليكساندر بافلوفيتش هدف بايرن ميونيخ.

وتعثر الفريق البافاري للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، إذ فاز في جميع مباريات الدوري الألماني محققا العلامة الكاملة.

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وحقق هاري كين رقما سلبيا في المباراة إذ لأول مرة منذ 3 سنوات لم يتمكن من التسديد أبدا، المرة الأخيرة كانت رفقة توتنام ضد كريستال بالاس في سبتمبر 2021.

وسدد ليفركوزن 3 تسديدات فقط في المباراة، وتعتبر أقل مرة للفريق تحت قيادة تشابي ألونسو الذي خاض 98 مباراة مع ليفركوزن.

منذ عام 2004-2005 بات ليفركوزن ثاني فريق في الدوري الألماني يسجل 7 أهداف من كرات ثابتة في أول 5 مباريات.

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 13 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

ووصل ليفركوزن للنقطة العاشرة في المركز الثالث.

وافتتح أندريتش النتيجة في الدقيقة 31 بعد تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتعادل بافلوفيتش في الدقيقة 39 بطريقة رائعة بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

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