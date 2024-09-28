الصدارة حمراء.. هدف صلاح يقود ليفربول للفوز على ولفرهامبتون

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 21:31

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد صلاح

تصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة للمسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 15 في الصدارة مستغلا تعثير مانشستر سيتي بالتعادل مع نيوكاسل يونايتد والذي أوصله للنقطة رقم 14 بالتساوي مع أرسنال.

بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

ثنائية ليفربول سجلها إبراهيما كوناتي ومحمد صلاح، بينما سجل هدف ولفرهامبتون اللاعب الجزائري ريان أيت نوري.

وتعد هذه المباراة هي الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي التي تشهد تسجيل لاعبين عرب في فريقين مختلفين.

وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى مع سيطرة من ليفربول الذي حاول التسجيل ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وكانت أخطر فرصة لليفربول في الشوط الأول عن طريق سوبوسلاي بعد عرضية من روبرتسون وضعته في مواجهة المرمى لكنه سدد في جسد الحارس.

وأبى ليفربول أن ينهي الشوط الأول بالتعادل ليسجل هدف التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق المدافع إبراهيما كوناتي.

وجاء الهدف بعد عرضية من ديوجو جوتا من ناحية اليسار قابلها كوناتي بضربة رأسية في الشباك الصفراء مسجلا التقدم.

في الشوط الثاني كاد صلاح أن يسجل الهدف الثاني بعد قطع تمريرة خاطئة من الدفاع لكن الكرة مرة جوار القائم.

ورد ولفرهامبتون وسجل هدف التعادل في الدقيقة 57 عن طريق الجزائري ريان أيت نوري بعد استغلال خطأ مشترك بين كوناتي وأليسون في إبعاد الكرة ليتدخل معهما ماريو ليمينا ويمرر الكرة إلى نوري الذي وضعها في الشباك.

وعاد ليفربول ليهاجم بقوة وبالفعل نجح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 59 بعد عرقلة ديوجو جوتا من قبل الدفاع.

وتقدم محمد صلاح لتنفيذ الركلة وسجل منها هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 61.

وأجرى أرني سلوت مدرب ليفربول تبديل مزدوج في الدقيقة 73 بخروج دومينيك سوبوسلاي ولويس دياز وشارك كل من كورتس جونز وكودي جاكبو.

واستمرت محاولات ولفرهامبتون لتسجيل التعادل في الوقت المتبقي من المباراة مع اعتماد ليفربول على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على المرمى الأصفر ولكن دون أن تتغير النتيجة.

لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بثنائية مقابل هدف.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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