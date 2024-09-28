جوارديولا: اتخذنا قرارات سيئة أمام نيوكاسل.. وسنرى موقف هالاند بعد الإصابة

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 20:37

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي سبب التعادل مع نيوكاسل في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وتعادل سيتي مع نيوكاسل بنتيجة 1-1 في افتتاح الجولة، عصر اليوم السبت.

وقال جوارديولا عبر قناة TNT سبورتس: "مررنا بلحظة جيدة في أول 10 دقائق وقبل أن يسجلوا، لكن في المجمل لعبنا بشكل جيد للغاية".

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وأضاف "اتخذنا قرارات سيئة وكنا قريبين من جعل النتيجة 2-0، الأمر صعب دائما هنا أمام نيوكاسل بسبب قدراتهم البدنية وكذلك دفاعهم في عمق منطقة الجزاء".

وأكمل "صنعنا فرصا لكن نيك بوب كان مميزا ولذلك حصدنا نقطة واحدة".

وواصل "عندما نسجل نلعب بشكل أفضل، ارتكبنا خطأ وبعدها لعبوا بشكل جيد، عدنا في اللقاء مجددا وحصلنا على فرص للفوز باللقب".

وأردف "ريكو لويس بجوار ماتيو كوفاشيتش في الوسط؟ ماتيو لاعب مبهر، وكذلك ريكو، برناردو لعب بشكل جيد للغاية".

وأتم حديثه: "هالاند تعرض للإصابة ببعض الكدمات، وسنرى في الأيام المقبلة".

سجل يوشكو جفارديول هدف مانشستر سيتي، بينما أحرز أنطوني جوردون لنيوكاسل.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 14 في صدارة جدول الترتيب مؤقتا بفارق نقطتين عن كل من أستون فيلا وليفربول صاحبا المركزي الثاني والثالث، كما ارتفع رصيد نيوكاسل للنقطة 11 في المركز الخامس.

تعادل مانشستر سيتي يجعل البعض يتسائل عن قدرة الفريق على تحقيق الفوز بدون رودري الذي تعرض للإصابة حتى نهاية الموسم.

مانشستر سيتي تعادل في المباراة التانية على التوالي بدون مشاركة اللاعب الإسباني الذي أصيب خلال مواجهة أرسنال وخرج أثناء تقدم فريقه بالنتيجة لتنتهي بالتعادل بصعوبة في الدقائق الأخيرة.

مباراة نيوكاسل كانت هي الأولى لإيرلنج هالاند التي لا يسجل بها منذ بداية الموسم الحالي.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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