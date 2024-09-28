أول قرار من جوميز بعد التتويج بـ السوبر الإفريقي

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 19:49

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الشرطة الكيني - جوزيه جوميز

منح الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز راحة للاعبين من التدريبات بعد العودة من السعودية.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات لمدة 6 أيام، وسيعود مرة أخرى يوم السبت المقبل.

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وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.

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