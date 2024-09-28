هدايا ساكا تقود للصدارة.. أرسنال ينتصر في الثواني الأخيرة على ليستر سيتي

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

ساكا - تروسار - أرسنال

زاحم أرسنال خصمه مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفوز متأخر للغاية على ليستر سيتي بنتيجة 4-2 في الجولة السادسة.

ورفع أرسنال رصيده لـ 14 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي.

فيما ظل ليستر سيتي في المركز السابع عشر ودون فوز حتى الآن في المسابقة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.

وأصبح بوكايو ساكا أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصنع أهدافا في أول 6 مباريات من انطلاق المسابقة.

كما بات ثالث لاعب يصنع في 6 مباريات متتالية بتاريخ المسابقة بعد كل من ميسوت أوزيل وسيسك فابريجاس.

ووصل أرسنال الاستفادة من الركنيات ورفع رصيده لـ 44 هدفا في آخر 3 مواسم.

التشكيل

شهد التشكيل تواجد دافيد رايا في حراسة المرمى بعد تعافيه من الإصابة التي غاب بسببها عن المباراة الماضية.

وعاد تروسار إلى خط الهجوم بعد غيابه عن المباراة الماضية في كأس الرابطة بسبب طرده ضد مانشستر سيتي في الدوري.

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وصف المباراة

كاد جابريل مارتينيلي أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة 16 بعد عرضية أرضية من بوكايو ساكا لكن كرته مرت أعلى العارضة.

وبعد 4 دقائق فقط حوّل الدولي البرازيلي عرضية يورين تيمبر في الشباك مسجلا هدف التقدم للجنرز.

وتألق مادس هيرمانسين حارس ليستر سيتي في التصدي لكرة أخرى من مارتينيلي في الدقيقة 25.

ضغط أرسنال تواصل بحثا عن الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 45+1 سجل لياندرو تروسار بعد عرضية مارتينيلي، وأيدت تقنية الفيديو صحة الهدف لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بثنائية.

في الشوط الثاني قلب الثعالب الطاولة عن طريق جيمس جاستن.

في الدقيقة 47 ارتطمت رأسية ويلفريد نديدي برأس جاستن وغالطت رايا وسكنت الشباك.

وتألق حارس ليستر مجددا في التصدي لرأسية قوية من جابريال ثم متابعة كالافيوري في الدقيقة 53.

وبعد 5 دقائق مرت تسديدة تروسار بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 63 سجل جاستن هدفا رائعا بتسديدة من لمسة واحدة على الطائر سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى لرايا.

واصل أرسنال الاعتماد على الركنيات لتهديد مرمى الضيوف لكن الحارس أكمل تألقه وزاد عن مرماه ببسالة.

وفي الدقيقة 90+5 ومن ركنية نفذها بوكايو ساكا سدد تروساد كرة ارتطمت بقدم المدافع وسكنت الشباك ليعود أرسنال للتقدم في النتيجة.

وبعد 4 دقائق ومن مرتدة سدد جابريل جيسوس كرة قوية أبعدها الحارس وحاول المدافع تشتيتها لكنها ارتطمت بكاي هافريتز وسكنت الشباك لتنهي المباراة.

أرسنال ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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