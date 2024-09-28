تشكيل ليفربول – عودة أليسون وصلاح يقود الهجوم ضد ولفرهامبتون
السبت، 28 سبتمبر 2024 - 18:24
كتب : FilGoal
عاد أليسون بيكر لحراسة مرمى ليفربول بعد غيابه عن المباراة السابقة ضد بورنموث للإصابة.
ويلعب ليفربول ضد ولفرهامبتون في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة ولفرهامبتون.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرتسون
الوسط: أليكسيس مالك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبيرخ
الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – لويس دياز
وفاز ليفربول في المباراة الماضية على بورنموث بثلاثية دون رد.
ويحتل ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
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