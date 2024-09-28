بدأت لعنة رودري؟ مانشستر سيتي يتعادل مع نيوكاسل ويفشل في الانتصار الثاني تواليا

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 16:37

كتب : FilGoal

نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

تعادل مانشستر سيتي مع نيوكاسل بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل يوشكو جفارديول هدف مانشستر سيتي، بينما أحرز أنطوني جوردون لنيوكاسل.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 14 في صدارة جدول الترتيب مؤقتا بفارق نقطتين عن كل من أستون فيلا وليفربول صاحبا المركزي الثاني والثالث، كما ارتفع رصيد نيوكاسل للنقطة 11 في المركز الخامس.

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تعادل مانشستر سيتي يجعل البعض يتسائل عن قدرة الفريق على تحقيق الفوز بدون رودري الذي تعرض للإصابة حتى نهاية الموسم.

مانشستر سيتي تعادل في المباراة التانية على التوالي بدون مشاركة اللاعب الإسباني الذي أصيب خلال مواجهة أرسنال وخرج أثناء تقدم فريقه بالنتيجة لتنتهي بالتعادل بصعوبة في الدقائق الأخيرة.

مباراة نيوكاسل كانت هي الأولى لإيرلنج هالاند التي لا يسجل بها منذ بداية الموسم الحالي.

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي المباراة بثلاثي في وسط الملعب مكون من إلكاي جوندوجان وماتيو كوفاسيتش وريكو لويس، في ظل غياب رودري وكيفن دي بروين.

أحداث المباراة

المباراة بدأت بشكل هادئ وبدأ نيوكاسل في السيطرة على مجريات المباراة بأول 20 دقيقة ولكن دون خلق خطورة كبيرة على المرمى.

وبالدقيقة 34 سجل مانشستر سيتي الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق المتوغل يوشكو جفارديول مستغلا تمريرة من جاك جريليش.

هدف جفارديول كان هو الخامس له بالدوري الإنجليزي بعام 2024 حتى الآن ليعادل كل من فابيان شار وجابرييل كأكثر المدافعين الذين سجلوا الأهداف خلال العام.

وتألق إيدرسون في منع هدف التعادل بتسديدة قوية من جويلينتون من داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني حصل نيوكاسل على ركلة جزاء عن طريق أنطوني جوردون الذي تعرض لعرقلة من إيدرسون مورايش.

وسجل جوردون بنفسه ركلة الجزاء ليحرز هدف التعادل لنيوكاسل.

وفي الدقيقة 92 كاد برناردو سيلفا أن يسجل على الطائر بشكل رائع ولكن نيك بوب تألق في التصدي.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد فولام على ملعب الاتحاد يوم السبت 5 أكتوبر المقبل، بينما يلتقي نيوكاسلمع إيفرتون على ملعب جوديسون بارك بنفس اليوم.

مانشستر سيتي نيوكاسل الدوري الإنجليزي الممتاز
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