تشكيل أرسنال - رايا يحرس المرمى.. وعودة تروسارد لمواجهة ليستر

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 16:00

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي - كالافيوري

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليستر سيتي.

ويلتقي أرسنال مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد دافيد رايا في حراسة المرمى بعد تعافيه من الإصابة التي غاب بسببها عن المباراة الماضية.

أخبار متعلقة:
"الرمز الأبدي".. شيكابالا يوجه رسالة لجمهور الزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي مؤتمر أنشيلوتي: كامافينجا جاهز.. وملعب أتليتكو مدريد معقد مدرب تونس السابق مرشح لتدريب الرجاء المغربي

وعاد تروسارد إلى خط الهجوم بعد غيابه عن المباراة الماضية لأرسنال في كأس الرابطة بسبب طرده ضد مانشستر سيتي في الدوري.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: جوريان تيمبر – جابرييل ميجاليس – ويليام ساليبا – ريكاردو كالافيوري.

الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي – لياندرو تروسارد.

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – كاي هافيرتز.

ويحتل أرسنال المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

أرسنال ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (0)-(0) ليفربول.. انطلاق المباراة السوبر بالمر التاريخي يقود تشيلسي للفوز على برايتون هدايا ساكا تقود للصدارة.. أرسنال ينتصر في الثواني الأخيرة على ليستر سيتي تشكيل ليفربول – عودة أليسون وصلاح يقود الهجوم ضد ولفرهامبتون انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (4)-(2) برايتون انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (4)-(2) ليستر سيتي.. فوز قاتل بدأت لعنة رودري؟ مانشستر سيتي يتعادل مع نيوكاسل ويفشل في الانتصار الثاني تواليا تشكيل تشيلسي - سانشو أساسي مجددا.. وعودة جوستو أمام برايتون
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (0)-(0) ليفربول.. انطلاق المباراة 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السوبر بالمر التاريخي يقود تشيلسي للفوز على برايتون 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
هدايا ساكا تقود للصدارة.. أرسنال ينتصر في الثواني الأخيرة على ليستر سيتي 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 32 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقف المشاركة في كأس العرب 42 دقيقة | منتخب مصر
عمر فرج: جماهير الزمالك أبهرتني وأشكرهم على الدعم 45 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
أسرع هدف في الدوري.. إنتر يستفيق من خسارة الدربي ويفوز على أودينيزي بصعوبة 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ليفربول – عودة أليسون وصلاح يقود الهجوم ضد ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 2 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 3 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري 4 تصنيف أبطال إفريقيا - الأهلي على رأس مجموعة وبيراميدز ثانيا.. وصراع عربي محتمل