تشكيل أرسنال - رايا يحرس المرمى.. وعودة تروسارد لمواجهة ليستر

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليستر سيتي.

ويلتقي أرسنال مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد دافيد رايا في حراسة المرمى بعد تعافيه من الإصابة التي غاب بسببها عن المباراة الماضية.

وعاد تروسارد إلى خط الهجوم بعد غيابه عن المباراة الماضية لأرسنال في كأس الرابطة بسبب طرده ضد مانشستر سيتي في الدوري.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: جوريان تيمبر – جابرييل ميجاليس – ويليام ساليبا – ريكاردو كالافيوري.

الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي – لياندرو تروسارد.

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – كاي هافيرتز.

ويحتل أرسنال المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.