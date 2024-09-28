انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1)-(1) مانشستر سيتي.. هالاند لم يسجل
السبت، 28 سبتمبر 2024 - 14:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق92. بوب يتألق أمام تسديدة رائعة من برناردو سيلفا.
ق80. دوكو يشارك بدلا من جريليش.
ق57. جووووول التعادل لمانشستر سيتي عن طريق جوردون من ركلة جزاء.
ق55. ركلة جزاااء لنيوكاسل حصل عليها جوردون.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق46. إيدرسون يتألق بتصدي قبل نهاية الشوط الأول لتسديدة من جويلينتون.
ق34. جوووول أول لمانشستر سيتي عن طريق جفارديول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمرية من جريليش.
ق18. ضغط من أصحاب الأرض لمحاولة تسجيل الهدف الأول.
بداية المباراة بعد قليل
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