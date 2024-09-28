مدرب تونس السابق مرشح لتدريب الرجاء المغربي

بات جلال القادري مدرب منتخب تونس السابق مرشحا لتولي تدريب الرجاء المغربي.

وقرر الرجاء التخلي عن مدربه البوسني روسمير سفيكو بسبب تراجع النتائج.

وبحسب موقع لو سبورت 360 المغربي، فإن الرجاء سيصدر قرار إقالة سفيكو خلال الساعات المقبلة، بعدما أنهى جميع الإجراءات المتعلقة بفسخ العقد بين الطرفين.

وأوضحت التقارير ذاتها أن الرجاء يضع جلال القادري على رأس المرشحين لتولي تدريبه.

وتعرض الرجاء لهزيمة ثقيلة على يد اتحاد طنجة بثلاثية ضمن منافسات الدوري المغربي.

ويحمل الرجاء لقبي الدوري وكأس المغرب عن الموسم المنصرم.

جلال قادري قاد منتخب تونس في نهائيات كأس العالم 2022 التي ودعها نسور قرطاج من دور المجموعات رغم الفوز التاريخي على فرنسا بهدف دون رد.

لكنه القادري أقيل من منصبه عقب الخروج من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا الأخيرة.