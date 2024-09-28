تشكيل مانشستر سيتي - جوندوجان يقود ثلاثي وسط ملعب ضد نيوكاسل

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 13:38

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد نيوكاسل.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على نيوكاسل في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد إلكاي جوندوجان ضمن ثلاثي وسط ملعب مع ماتيو كوفاسيتش وريكو لويس.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إيدرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – مانويل أكانجي – يوشكو جفارديول.

الوسط: ريكو لويس – إلكاي جوندوجان – ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: برناردو سيلفا – إيرلنج هالاند – جاك جريليش.

ويجل على مقاعد البدلاء: سكوت كارسون – ستيفان أورتيجا – جيريمي دوكو – فيل فودين – جيمس مكيتي – سافيو – ماتيوس نونيز – جون ستونز.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة عن كل من ليفربول وأستون فيلا صاحبا المركز الثاني والثالث.

بينما يحتل نيوكاسل المركز السادس برصيد 10 نقاط.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي إلكاي جوندوجان
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