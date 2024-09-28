خبر في الجول - إنبي يحصل على 50 ألف دولار بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

سيستفيد نادي إنبي ماديا من فوز الزمالك على الأهلي بنهائي السوبر الإفريقي.

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح وعقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وحسبما علم فإن إنبي سيحصل على 50 ألف دولار بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي وفقا لعقد إعارة زياد كمال.

وانتقل زياد كمال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية معار لمدة موسمين نصف الموسم بشروط معينة. (طالع التفاصيل)

زياد كمال لعب مع الزمالك 13 مباراة ولم يسجل أو يصنع.

وشارك زياد كمال مع الزمالك في الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، كما لعب مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

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وحسم الزمالك كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح 4-3.

وافتتح الأهلي أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 أدرك ناصر منسي التعادل للزمالك.

أما في ركلات الترجيح أهدر يحيى عطية الله ووسام أبو علي ركلتيهما فيما سجل الزمالك أول 4 ركلات ليفوز باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

الزمالك وجه االشكر لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على الجائزة المالية التي قدمها موسم الرياض للنادي.

وتبلغ القيمة المالية للمكافأة 1.5 مليون دولار وفقا لما أعلنه الزمالك في البيان.

كما نال الزمالك نصف مليون دولار هي الجائزة الرسمية للمسابقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.