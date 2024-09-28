المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب

وصف التونسي حمزة المثلوثي مدافع الزمالك، ركلة الجزاء التي تسبب في احتسابها ضد فريقه أمام الأهلي باللحظة الأصعب في المباراة.

وحقق الزمالك لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1. (طالع التفاصيل)

وقال المثلوثي لاعب الزمالك عبر صحيفة عكاظ السعودية: "سعيد جدا لأن الفوز جاء ضد الغريم التقليدي، ويجعلنا أكثر ثقة لحصد مزيد من الألقاب".

وأضاف "أصعب لحظة مررت بها كانت بعد احتساب ركلة الجزاء وكانت النتيجة 1-0، وبتوفيق الله تعادلنا وفزنا بركلات الترجيح".

واختتم المدافع التونسي حديثه قائلا: "نعد جمهور الزمالك بالمزيد من الألقاب هذا الموسم".

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

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افتتح الأهلي أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 أدرك ناصر منسي التعادل للزمالك.

أما في ركلات الترجيح أهدر يحيى عطية الله ووسام أبو علي ركلتيهما فيما سجل كل لاعبي الزمالك تسديداتهم ليفوز الزمالك باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.