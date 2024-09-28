نيرة الأحمر: الله لم يرضَ بالظلم.. وتحملنا ما لم يتحمله أحد

أبدت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة الزمالك سعادتها بفوز الفريق على الأهلي في كأس السوبر الإفريقي.

وقالت الأحمر في تصريحاتها لقناة صدى البلد: "تحملنا ما لا يتحمله أحد وتعبنا نفسيا وصحيا وجسديا، وعمرو أدهم كان دائما يقول لي: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

وأضافت "كنت في العاصمة الإدارية لأنه يجب أن يتواجد أحد أعضاء المجلس مع فريق كرة اليد".

وأكملت "مصر كلها تعرف ما إن كانت ركلة جزاء الأهلي حقيقية أم لا. ليست ركلة جزاء لأن الكرة خرجت بالفعل. لنا ركلة جزاء أيضا في المباراة، وإن كان هناك ظلم فالأهم أن الله لم يرضَ به".

وأوضحت "كنت أشعر أننا سنفوز بسب كم الضغط والإهانات التي تعرض لها هذا المجلس، والجماهير التي تحملت الكثير وكان يحق لها أن تعود بالفرحة".

واختتمت "الفريق قرر الرد في الملعب على كل ما قيل عنه وكانت الرغبة واضحة على اللاعبين في التدريبات".

وحسم الزمالك كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح 4-3.

وافتتح الأهلي أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 أدرك ناصر منسي التعادل للزمالك.

أما في ركلات الترجيح أهدر يحيى عطية الله ووسام أبو علي ركلتيهما فيما سجل الزمالك أول 4 ركلات ليفوز باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند 8 بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.