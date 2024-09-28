عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 01:22

كتب : FilGoal

هدف عمر جابر

كشف عمر جابر قائد الزمالك أنهم تفاجئوا باحتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي في السوبر الإفريقي 2024.

وحقق الزمالك لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1. (طالع التفاصيل)

وقال عمر جابر عبر بي إن سبورتس: "تفاجأنا بركلة الجزاء لأن لاعبي الأهلي لم يعترضوا، ولم نكن سننسحب فهذا مستحيل، وتحدثنا مع بعض بألا نخرج خارج إطار المباراة".

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وأضاف "كنا نستحق هذه البطولة وستحدث فارقا في شكل الموسم بالنسبة لنا".

وأكمل "المباراة شهدت تفاصيل صغيرة عديدة، مع مشاركة ناصر منسي وعمر فرج أصبح لدينا زيادة عديدة في منطقة الجزاء لإرسال العرضيات".

وأتم "الصفقات الجديدة تمثل جودة كبيرة للفريق وسيضيفوا لنا وسنضيف لهم، وشاركوا بثقة في مباراة قمة ضد الأهلي في ظهورهم الأول".

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

افتتح الأهلي أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 أدرك ناصر منسي التعادل للزمالك.

أما في ركلات الترجيح أهدر يحيى عطية الله ووسام أبو علي ركلتيهما فيما سجل كل لاعبي الزمالك تسديداتهم ليفوز الزمالك باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

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