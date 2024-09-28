جوميز: هذا ما قاله المثلوثي عن ركلة الجزاء.. وموقفي من العودة للسعودية

كشف جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك ما قاله حمزة المثلوثي لاعب الفريق عن لقطة ركلة الجزاء التي احتسبت عليه عقب عرقلته لأكرم توفيق في كأس السوبر الإفريقي.

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل بهدف لمثله في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وتحدث جوميز لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عقب المباراة قائلا: "حمزة المثلوثي قال لنا إنه لم يلمس أكرم توفيق وإن لم يحدث أي لمس فلم يكن هناك ركلة جزاء".

وأكمل "والكل كان غاضبا لأنه حتى تلك اللحظة كنا نلعب أفضل من الأهلي".

وأردف المدرب البرتغالي "ذهبنا لبين الشوطين وكنا متأخرين في النتيجة والأمر لم يكن عادلا، كان من المهم التركيز وتغيير النتيجة وحققنا ذلك".

وبسؤاله هل يعود للتدريب في السعودية مستقبلا بعدما أشرف على تدريب التعاون وأهلي جدة أجاب "الله فقط يعرف ما قد يحدث في المستقبل".

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