جوميز: هذا ما قاله المثلوثي عن ركلة الجزاء.. وموقفي من العودة للسعودية

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 01:19

كتب : FilGoal

الزمالك - الشرطة الكيني - جوزيه جوميز

كشف جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك ما قاله حمزة المثلوثي لاعب الفريق عن لقطة ركلة الجزاء التي احتسبت عليه عقب عرقلته لأكرم توفيق في كأس السوبر الإفريقي.

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل بهدف لمثله في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وتحدث جوميز لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عقب المباراة قائلا: "حمزة المثلوثي قال لنا إنه لم يلمس أكرم توفيق وإن لم يحدث أي لمس فلم يكن هناك ركلة جزاء".

أخبار متعلقة:
مؤتمر جوميز: أثبتنا قدرتنا بالفوز على أي فريق.. وهذه حقيقة الانسحاب جوميز: البعض قال إننا لا يجب أن نسافر لأننا سنخسر.. ولكني أشكرهم جوميز: المباراة صعبة للفريقين وستحسمها التفاصيل الصغيرة

وأكمل "والكل كان غاضبا لأنه حتى تلك اللحظة كنا نلعب أفضل من الأهلي".

وأردف المدرب البرتغالي "ذهبنا لبين الشوطين وكنا متأخرين في النتيجة والأمر لم يكن عادلا، كان من المهم التركيز وتغيير النتيجة وحققنا ذلك".

وبسؤاله هل يعود للتدريب في السعودية مستقبلا بعدما أشرف على تدريب التعاون وأهلي جدة أجاب "الله فقط يعرف ما قد يحدث في المستقبل".

الزمالك السوبر الإفريقي جوزيه جوميز الأهلي
نرشح لكم
الزمالك يعلن تفاصيل إصابة محمد صبحي ونبيل عماد وعمر جابر عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة حسام عبد المجيد: السوبر الإفريقي سيُحدث فارقا كبيرا لـ الزمالك هذا الموسم السوبر الإفريقي - أشياء تعلمناها من انتصار الزمالك على الأهلي.. الرجل الذي لم يتوقعه أحد عواد: عائلتي تنبأت بمشاركتي في السوبر الإفريقي وأنني سأكون سببا بالفوز مؤتمر جوميز: أثبتنا قدرتنا بالفوز على أي فريق.. وهذه حقيقة الانسحاب زيزو: قرار البقاء في الزمالك الأعظم في حياتي.. وكنت سأسدد الركلة الخامسة مؤتمر كولر: لم نستغل الفرص أمام الزمالك.. والضغط كان سبب هذا التصريح قبل المباراة
أخر الأخبار
نيرة الأحمر: الله لم يرضَ بالظلم.. وتحملنا ما لم يتحمله أحد 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
الزمالك يعلن تفاصيل إصابة محمد صبحي ونبيل عماد وعمر جابر 12 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة 16 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
جوميز: هذا ما قاله المثلوثي عن ركلة الجزاء.. وموقفي من العودة للسعودية 19 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
حسام عبد المجيد: السوبر الإفريقي سيُحدث فارقا كبيرا لـ الزمالك هذا الموسم 29 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
السوبر الإفريقي - أشياء تعلمناها من انتصار الزمالك على الأهلي.. الرجل الذي لم يتوقعه أحد 29 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
عواد: عائلتي تنبأت بمشاركتي في السوبر الإفريقي وأنني سأكون سببا بالفوز 35 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
مؤتمر جوميز: أثبتنا قدرتنا بالفوز على أي فريق.. وهذه حقيقة الانسحاب 42 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري