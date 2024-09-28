حسام عبد المجيد: السوبر الإفريقي سيُحدث فارقا كبيرا لـ الزمالك هذا الموسم

شدد حسام عبد المجيد مدافع الزمالك أن لقب السوبر الإفريقي ستحدث فارقا كبيرا في موسم الفريق.

وحقق الزمالك لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1. (طالع التفاصيل)

وقال حسام عبد المجيد عبر بي إن سبورتس: "أشكر زملائي على أدائي الذي قدمته اليوم ويليق بالزمالك، والطبيعي أن نفوز لأننا فريق كبير".

وأردف "استطعنا أن نقف على أرجلنا مجددا بعد التأخر من ركلة الجزاء، وكان لدينا إصرارا لتحقيق اللقب وسجلنا وتفوقنا في ركلات الترجيح وهو ما حدث".

وأتم "البطولة ستحدث فارقا كبيرا لنا لأنها في بداية الموسم. في الموسمين الماضيين خسرنا لقب في بداية الموسم وهو ما أُثر علينا، ولقب السوبر سيعطينا دافعا كبيرا لتحقيق الدوري والكأس والكونفدرالية".

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وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

افتتح الأهلي أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 أدرك ناصر منسي التعادل للزمالك.

أما في ركلات الترجيح أهدر يحيى عطية الله ووسام أبو علي ركلتيهما فيما سجل كل لاعبي الزمالك تسديداتهم ليفوز الزمالك باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.