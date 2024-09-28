عواد: عائلتي تنبأت بمشاركتي في السوبر الإفريقي وأنني سأكون سببا بالفوز

كشف محمد عواد حارس الزمالك أن عائلته تنبأت بالمشاركة وحسم لقب السوبر الإفريقي 2024.

وحقق الزمالك لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1. (طالع التفاصيل)

وقال محمد عواد حارس الزمالك عبر أون تايم سبورتس: "لم أخض مباريات منذ شهرين مع الزمالك".

وأضاف "أبارك للجميع والحمد لله تم تكليل مجهود الجميع".

وواصل "عائلتي تنبأت بمشاركتي في السوبر وأنني سأكون سببا في الفوز باللقب، وأبلغت شيكابالا بذلك قبل أن أعلم بقرار مشاركتي، وذاكرت المنافسين بشكل جيد والحمد لله التوفيق حالفني وكنت أستطيع التصدي للركلة الأولى مع ركلة يحيى عطية الله".

وتألق عواد وتصدى لركلة جزاء نفذها يحيى عطية الله، فيما تكفل القائم في منع ركلة وسام أبو علي.

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وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

افتتح الأهلي أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 أدرك ناصر منسي التعادل للزمالك.

أما في ركلات الترجيح أهدر يحيى عطية الله ووسام أبو علي ركلتيهما فيما سجل كل لاعبي الزمالك تسديداتهم ليفوز الزمالك باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.