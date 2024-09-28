مؤتمر جوميز: أثبتنا قدرتنا بالفوز على أي فريق.. وهذه حقيقة الانسحاب

أوضح جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك أن الفوز بلقب السوبر الإفريقي جاء باللعب على التفاصيل.

وحقق الزمالك لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1. (طالع التفاصيل)

وقال البرتغالي لـ الزمالك خلال المؤتمر الصحفي والذي نقلته صحيفة الشرق الأوسط السعودية: "هذه المباراة تلعب على التفاصيل وكنا مركزين طوال الـ 90 دقيقة واللقب مستحق للزمالك".

وأضاف "أثبتنا قدرتنا بالفوز على أي فريق وخلقنا فرصا كثيرة ونهدي الكأس إلى جماهير الزمالك الذين يتواجدون مع الفريق في أي منافسة".

وأوضح "اللاعبون قرروا الانسحاب ولكننا شاهدنا بأن الحكم احتسب ركلة الجزاء بشكل نهائي لذلك عدنا وقاتلنا على المباراة كي نفوز لأننا نادي كبير".

وأتم " إذا كنت تريد أن تصبح لاعبا أو مدربا في نادي كبير يجب عليك أن تفوز بكل المواجهات ولا نعلم ما الهدف القادم ولكننا سننافس على جميع البطولات من أجل روح الزمالك".

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وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

افتتح الأهلي أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 أدرك ناصر منسي التعادل للزمالك.

أما في ركلات الترجيح أهدر يحيى عطية الله ووسام أبو علي ركلتيهما فيما سجل كل لاعبي الزمالك تسديداتهم ليفوز الزمالك باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.