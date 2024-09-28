نبيل عماد: إمام عاشور أخطأ في حقي وحق والدي المتوفي.. وواجهنا ناديا مدعوما من كل شيء

أبدى نبيل عماد لاعب وسط الزمالك سعادته بالفوز بكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

وقال عماد في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "نحن نرد في الملعب ونحن نادي الزمالك. الزمالك ليس مباراة أو اثنين بل فريق بطولات".

وأضاف "لو تعرض الزمالك لكبوة نحن رجاله وسننهض به".

وأوضح "اليوم أسكتنا كل من كانوا يتحدثون عنا بشكل سيئ وحصلنا على السوبر الإفريقي".

وأكمل "سنحتفل اليوم مع جماهيرنا ثم نعود للفوز ببطولات جديدة".

وعما حدث بينه وبين إمام عاشور خلال المباراة قال: "والدي رباني على الأدب وألا أسمح لأحد أن يخطئ في حقي. إمام أخطأ في حقي أنا ووالدي ووالدتي وهذا كان رد فعلي لأن والدي متوفي. ولا أعاتبه فقد كان هذا ردي في الملعب فقط".

واختتم "واجهنا ناديا مدعوما من كل شيء ونحن نمر بكبوة منذ فترة. وهذا الفوز يساعدنا على النهوض".

وحسم الزمالك السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح 4-3.

وافتتح الأهلي أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 أدرك ناصر منسي التعادل للزمالك.

أما في ركلات الترجيح أهدر يحيى عطية الله ووسام أبو علي ركلتيهما فيما سجل الزمالك أول 4 ركلات ليفوز باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند 8 بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.