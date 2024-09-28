زيزو: قرار البقاء في الزمالك الأعظم في حياتي.. وكنت سأسدد الركلة الخامسة

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 00:32

كتب : FilGoal

الزمالك - الشرطة الكيني - أحمد مصطفى زيزو

وصف أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك قراره بالاستمرار مع الزمالك بـ "الأعظم في حياته".

وحقق الزمالك لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد سيد زيزو عبر بي إن سبورتس: "قرار البقاء في الزمالك هو الأعظم في حياتي، لأنني متأكد أن الزمالك نادي بطولات، ولم يصدقني الكثير عندما قلت إنه فريق بطولات قارية ومحلية، والله يكلل مجهود الجميع".

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وأضاف "كنت أنوي على تسديدة الركلة الخامسة لكن وسام أهدر، والأهم أننا فزنا ورفعنا اللقب، وليس مهما من يسجل".

وواصل "جمهور الزمالك أكثر من يستحق هذا اللقب، وكل همنا كان إسعاده".

وأردف "مباراة كانت صعبة ضد واحد من أقوى فرق إفريقيا، والدربي أجواءه مختلفة، وكنا واثقين من قدرتنا على العودة".

وأتم "ونأمل أن يساعدنا هذا اللقب في الحصول على دفعة للأمام في الموسم".

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

افتتح الأهلي أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 أدرك ناصر منسي التعادل للزمالك.

أما في ركلات الترجيح أهدر يحيى عطية الله ووسام أبو علي ركلتيهما فيما سجل كل لاعبي الزمالك تسديداتهم ليفوز الزمالك باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

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