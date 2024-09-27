جوميز: البعض قال إننا لا يجب أن نسافر لأننا سنخسر.. ولكني أشكرهم

أبدى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك سعادته بالفوز على الأهلي في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وقال جوميز في تصريحاته لقنوات beIN Sports: "الزمالك سيطر على المباراة، وكان من الصعب أن نستعد في فترة زمنية قصيرة مثل هذه".

وأضاف "تحلينا بالشجاعة وسيطرنا على معظم المباراة وأظهرنا للجميع أننا قادرون على الانتصار".

وأوضح "البعض قالوا إن الأفضل لنا ألا تلعب لأننا سنخسر المباراة. هذا لم يحدث ولكن يجب أن نشكر هؤلاء أيضا فهذه الكلمات منحتنا قوة وحافز إضافي".

وأكمل "أشكر الجماهير على دعمها، ونحن استعدينا جيدا لهذا التحدي.

وعن ركلة الجزاء التي تحصل عليها أكرم توفيق أمام حمزة المثلوثي: "لم تكن هناك لمسة من لاعبنا للاعب الأهلي. بعد ركلة الجزاء عرفنا كيف نتعامل مع المباراة واستعدنا السيطرة".

وحسم الزمالك السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح 4-3.

وافتتح الأهلي أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها وسام أبو علي في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 77 أدرك ناصر منسي التعادل للزمالك.

أما في ركلات الترجيح أهدر يحيى عطية الله ووسام أبو علي ركلتيهما فيما سجل الزمالك أول 4 ركلات ليفوز باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند 8 بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.