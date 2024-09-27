ناصر منسي: جماهير الزمالك لا ينبغي أن تخرج حزينة.. ونعدهم ببطولات عديدة

أبدى ناصر منسي مهاجم الزمالك سعادته بالتتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

وقال منسي في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "جماهير الزمالك العظيمة لم يكن ينبغي أن تخرج حزينة".

وأضاف "الجماهير ساندتنا طول المباراة، وأقول لجماهير الزمالك إن شاء الله سنجلب لكم بطولات كثيرة في الفترة المقبلة".

وفي تصريحات تالية في الاستوديو قال: "شيكابالا أكثر من يدعمني دائما ويحفزني للتسجيل".

وأضاف "أثبتت للجميع حبي للزمالك وانتمائي له، وكنت أشعر قبل المباراة أني سأسجل الهدف".

ونال ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي بنهائي كأس السوبر الإفريقي.

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وأدرك ناصر منسي التعادل لـ الزمالك في شباك الأهلي بعد أقل من دقيقة على نزوله كبديل.

وشارك ناصر منسي بدلا من سيف الدين الجزيري في الدقيقة 76 و7 ثواني.