السوبر الإفريقي – من اللمسة الأولى.. ناصر منسي يتعادل لـ الزمالك بعد 40 ثانية

أدرك ناصر منسي التعادل لـ الزمالك في شباك الأهلي بعد أقل من دقيقة على نزوله كبديل.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السوبر الإفريقي على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

وشارك ناصر منسي بدلا من سيف الدين الجزيري في الدقيقة 76 و7 ثواني.

وبعد 40 ثانية فقط أدرك التعادل من اللمسة الأولى بعد عرضية متقنة من عمر جابر من الجهة اليمنى.

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وأصبح هذا الهدف رقم 13 لناصر منسي مع الزمالك منذ انضمامه قادما من البنك الأهلي.

ويعد ذلك سادس هدف قاري لناصر منسي بعدما سجل هاتريك ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا 2023-24.

كما سجل ثنائية الموسم الماضي ضد أبو سليم الليبي.

وكان الأهلي تقدم بهدف في الشوط الأول عن طريق وسام أبو علي سجل من علامة الجزاء. (طالع التفاصيل)