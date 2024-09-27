السوبر الإفريقي - وسام أبو علي أول فلسطيني يسجل في تاريخ البطولة.. واللاعب الـ 13

أحرز وسام أبو علي هدف تقدم الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي 2024.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السوبر الإفريقي على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

وسجل وسام هدف الأهلي الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 44 تحصل عليها أكرم توفيق.

ورفع وسام رصيده مع الأهلي لـ 21 هدفا في 29 مباراة بجميع المسابقات.

وسدد وسام أبو علي 6 ركلات جزاء مع الأهلي سجل 5 وأهدر 1.

وبات أول لاعب فلسطيني يسجل هدفا في السوبر الإفريقي.

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كما أصبح اللاعب رقم 13 الذي يسجل بقميص الأهلي في السوبر الإفريقي.

وسبقه كل من: عمرو جمال (2) – أمادو فلافيو (2) - خالد بيبو – طاهر محمد طاهر – محمد شريف – محمد ناجي "جدو" – محمد بركات – صلاح محسن – سيد عبد الحفيظ – عماد متعب – حسام غالي – رامي ربيعة

وبذلك الهدف أصبح رصيد الأهلي تهديفيا في السوبر الإفريقي 15 هدفا.

كما أصبح الفلسطيني ثاني لاعب أجنبي يسجل للأهلي في السوبر الإفريقي بعد الأنجولي أمادو فلافيو.

وسام أبو علي يصبح ثاني لاعب فلسطيني يسجل في قمة الكرة المصرية، وسبقه مصطفى نجم في موسم 1992-93 بقميص الزمالك.