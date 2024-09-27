السوبر الإفريقي - رامي ربيعة يعادل رقم وائل جمعة.. وفرصة لمعادلة ثنائي الأهلي

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 21:25

كتب : إسلام أحمد

الأهلي - جورماهيا - رامي ربيعة

عادل رامي ربيعة مدافع الأهلي وائل جمعة بالمشاركة في مباريات كأس السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية على ملعب المملكة أرينا.

ويخوض ربيعة خامس مبارياته في كأس السوبر الإفريقي تاريخيا، متساويا مع وائل جمعة قائد الأهلي السابق.

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وجاءت مباريات ربيعة في السوبر الإفريقي

2013 أمام ليوباردز الكونغولي وحقق اللقب

2014 أمام الصفاقسي التونسي وحقق اللقب

2021 أمام نهضة بركان المغربي وحقق اللقب

2023 أمام اتحاد العاصمة الجزائري وحقق اللقب

وتواجد في 2021 ضد الرجاء المغربي على مقاعد البدلاء وحقق اللقب.

ويعد حسام عاشور أكثر لاعب مشاركة في المباريات بالسوبر الإفريقي برصيد 6 مباريات.

ويعد حسام عاشور ووائل جمعة أكثر من توج بلقب كأس السوبر الإفريقي برصيد 5 ألقاب لكل لاعب.

ويمتلك رامي فرصة معادلة الثنائي حال فاز في السوبر الإفريقي 2024.

وتعد تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.

رامي ربيعة الأهلي الزمالك السوبر الإفريقي وائل جمعة
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