جوميز: المباراة صعبة للفريقين وستحسمها التفاصيل الصغيرة

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 20:35

كتب : FilGoal

الزمالك - الشرطة الكيني - جوزيه جوميز

أبدى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك اعتقاده بصعوبة مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

وقال جوميز في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "ستكون مباراة صعبة بالتأكيد ولكن هذا ينطبق على الفريقين".

وأضاف "الفريقان يملكان لاعبين مذهلين وتنظيم جيد للغاية وبالتالي المباراة ستحسمها التفاصيل الصغيرة".

واختار جوزيه جوميز مدرب الزمالك التشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: محمود بنتايك- حسام عبد المجيد- حمزة المثلوثي- عمر جابر

في الوسط الدفاعي: نبيل عماد- عبد الله السعيد

في الوسط الهجومي: مصطفى شلبي- ناصر ماهر- أحمد سيد "زيزو"

في الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود الشناوي ومصطفى الزناري ومحمد حمدي وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وناصر منسي.

واستبعد جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك من قائمة المباراة كل من محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمد السيد وأحمد محمود وحسام أشرف.

لا يتوفر وصف.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – أشرف داري– عمر كمال - محمد مجدي "أفشة" – أحمد نبيل "كوكا" – عمرو السولية – محمود عبد المنعم "كهربا" – طاهر محمد طاهر – رضا سليم

وخرج الثلاثي من قائمة المباراة: يوسف أيمن وحمزة علاء وعمر الساعي

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وتعد تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

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