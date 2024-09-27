مؤتمر تين هاج: هذه مشكلة يونايتد الحالية.. وأثق في عودة برونو

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 18:40

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد

كشف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن مشكلة فريقه التي يعاني منها حاليا وذلك قبل مواجهة توتنام.

ويستعد يونايتد لملاقاة توتنام الأحد المقبل في ملعب أولد ترافورد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي قائلا: "عدم تسجيل الأهداف هذه مشكلتنا الحالية، نحتاج لتسجيل المزيد من الأهداف كفريق".

أخبار متعلقة:
مؤتمر فليك عن - إلزامية "طرد" فينيسيوس وإندريك.. وإيجابية الإراحة من التدريبات مؤتمر أرتيتا: الآراء السلبية تخبرك مدى التوقعات بشأننا.. وسعيد بالتعامل مع الإصابات نهاية موسم رودري مع مانشستر سيتي

وواصل "لدينا العديد من اللاعبين في الفريق القادرين على تسجيل الأهداف نحن نصنع الكثير من الفرص لكننا لا نسجل أهدافا بما يكفي".

وعن تطور فريقه قال: "يجب أن نحلل الموقف فنحن في خضم العمل ونتقدم للأمام، حددنا اختياراتنا بضم لاعبين صغار في السن مثل راسموس هويلوند الموسم الماضي وجوشوا زيركزي الموسم الجاري وليني يورو كذلك".

وأردف "نحن نؤمن بكل اللاعبين في اللحظة الحالية وفي المستقبل، لكنني لا أتحلى بالصبر أريد المضي قدما ولكننا تحلينا بالنجاح في آخر سنتين بالفوز بكأسين ويجب أن نتطلع للمزيد من النجاح".

وعن تذبذب مستوى برونو فيرنانديز قال تين هاج: "برونو أثبت من قبل في الدوري الإنجليزي قدرته على صناعة الكثير من الفرص وأنا مقتنع أن الموسم الحالي لن يكون هناك أي اختلاف".

وأتم تين هاج "ستأتي لحظة ويستعيد مستواه ويصنع الفرص ويسجل الأهداف أنا واثق من ذلك بنسبة 100% الأمر فقط يتعلق بالوقت".

ويحتل يونايتد المركز الـ11 في الدوري بسبع نقاط خلف توتنام بفارق الأهداف.

مانشستر يونايتد توتنام الدوري الإنجليزي برونو فيرنانديز تين هاج
نرشح لكم
توتنام مهدد بالحرمان من سون أمام مانشستر يونايتد نهاية موسم رودري مع مانشستر سيتي مؤتمر أرتيتا: الآراء السلبية تخبرك مدى التوقعات بشأننا.. وسعيد بالتعامل مع الإصابات تين هاج يتحدث عن عدم تسجيل برونو حتى الآن مدير يوفنتوس: من المحزن رحيل كالافيوري خارج إيطاليا.. وكييزا كان خارج المشروع كروس: كنت على وشك الانضمام إلى مانشستر يونايتد قبل الانتقال لـ ريال مدريد رقم قياسي جديد.. صلاح ثالث أكثر بديل تسجيلا للأهداف في تاريخ ليفربول سلوت يتحدث عن هدف صلاح أمام وست هام
أخر الأخبار
بمشاركة عبد القادر.. بن مالانجو يخطف نقطة قاتلة لقطر من أم صلال 6 دقيقة | المحترفون
مباشر سوبر جلوب - الزمالك (0)-(0) توباتي البرازيلي 7 دقيقة | كرة يد
كما انفرد في الجول.. الاتحاد السكندري يضم النيجيري أبيه 12 دقيقة | الدوري المصري
السوبر الإفريقي - "حناجرنا أبدا لن تصمت".. شاهد دخلة جمهور الزمالك أمام الأهلي 16 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
جوميز: المباراة صعبة للفريقين وستحسمها التفاصيل الصغيرة 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
كولر: الزمالك منافس قوي.. لكني متفائل بالحصول على السوبر 27 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
كرة يد – بفارق 34 هدفا.. الأهلي يكتسح سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية 2024 42 دقيقة | كرة يد
مباشر السوبر الإفريقي – الأهلي ضد الزمالك 43 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 4 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير