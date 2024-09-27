مؤتمر تين هاج: هذه مشكلة يونايتد الحالية.. وأثق في عودة برونو

كشف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن مشكلة فريقه التي يعاني منها حاليا وذلك قبل مواجهة توتنام.

ويستعد يونايتد لملاقاة توتنام الأحد المقبل في ملعب أولد ترافورد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي قائلا: "عدم تسجيل الأهداف هذه مشكلتنا الحالية، نحتاج لتسجيل المزيد من الأهداف كفريق".

وواصل "لدينا العديد من اللاعبين في الفريق القادرين على تسجيل الأهداف نحن نصنع الكثير من الفرص لكننا لا نسجل أهدافا بما يكفي".

وعن تطور فريقه قال: "يجب أن نحلل الموقف فنحن في خضم العمل ونتقدم للأمام، حددنا اختياراتنا بضم لاعبين صغار في السن مثل راسموس هويلوند الموسم الماضي وجوشوا زيركزي الموسم الجاري وليني يورو كذلك".

وأردف "نحن نؤمن بكل اللاعبين في اللحظة الحالية وفي المستقبل، لكنني لا أتحلى بالصبر أريد المضي قدما ولكننا تحلينا بالنجاح في آخر سنتين بالفوز بكأسين ويجب أن نتطلع للمزيد من النجاح".

وعن تذبذب مستوى برونو فيرنانديز قال تين هاج: "برونو أثبت من قبل في الدوري الإنجليزي قدرته على صناعة الكثير من الفرص وأنا مقتنع أن الموسم الحالي لن يكون هناك أي اختلاف".

وأتم تين هاج "ستأتي لحظة ويستعيد مستواه ويصنع الفرص ويسجل الأهداف أنا واثق من ذلك بنسبة 100% الأمر فقط يتعلق بالوقت".

ويحتل يونايتد المركز الـ11 في الدوري بسبع نقاط خلف توتنام بفارق الأهداف.