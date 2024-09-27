نهاية موسم رودري مع مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، نهاية موسم رودري لاعب وسط الفريق، بعد خضوعه لعملية جراحية صباح الجمعة.

وتعرض رودري للإصابة خلال مواجهة أرسنال في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب الاتحاد.

وأوضح جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوكاسل: "رودري خضع لعملية جراحية صباح الجمعة، في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي، وبالتالي لن يكون معنا حتى نهاية الموسم".

وسيغيب رودري لفترة تتراوح من ثمانية إلى تسعة أشهر.

وبسؤال جوارديولا عن إمكانية تعويض رودري، رد: "ليس لدينا لاعب مماثل، علينا أن نفعل ذلك كفريق ونجد طريقة للعب خلال الأشهر القادمة بدون لاعب مهم لنا، لدينا لاعبون رائعون وسنجد حلاً".

وأكمل: "نحن أقوى معه، ومع ناثان آكي، ومع أوسكار بوب، كل الإصابات لم نكن نريدها، ولكنها كرة القدم".

وعن موقف كيفين دي بروين، قال جوارديولا: "لن يشارك في مباراة نيوكاسل، إنه غير جاهز للعب، ربما قبل فترة التوقف الدولي سيكون متاحا للعب مرة أخرى".

ويستعد مانشستر سيتي ليحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد في تمام الثانية والنصف ظهر السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 5 جولات برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه ليفربول، وأستون فيلا، ونقطتين أمام أرسنال صاحب المركز الرابع.