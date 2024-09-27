خبر في الجول – أحمد الغندور حكما لمباراة جنوب السودان ضد أوغندا في تصفيات أمم إفريقيا

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 14:39

كتب : بسام أبوبكر

لحظة عودة أحمد الغندور لتقنية الفيديو في لقاء المصري ضد الزمالك

يقود الحكم المصري أحمد الغندور مباراة جنوب السودان ضد أوغندا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وعلم FilGoal.com أن الغندور سيقود المباراة رفقة طاقم مصري وهو أحمد حسام طه مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثاني ومحمد عادل كحكم رابع.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 15 من أكتوبر المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا.

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ويتواجد كل من أوغندا وجنوب السودان والكونغو وجنوب إفريقيا في المجموعة الـ11.

ويتصدر منتخب أوغندا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع جنوب إفريقيا الوصيف.

ويأتي منتخب الكونغو في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل جنوب السودان بدون رصيد.

وتستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا 2025.

جنوب السودان أوغندا كأس أمم إفريقيا المغرب أحمد الغندور
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