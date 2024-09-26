بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يرتقي لوصافة الدوري القطري بثلاثية ضد الخور

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 22:13

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

انتصر الوكرة خارج قواعده على الخور بنتيجة 3-1 في الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.

وشارك حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر في اللقاء أساسيا بقميص الوكرة منذ بداية اللقاء وحتى صافرة النهاية.

وارتقى الوكرة بهذا الفوز برصيد 11 نقطة إلى المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الدحيل المتصدر.

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وتقدم الوكرة في الشوط الأول في الدقيقة 21 عن طريق ريكاردو جوميز.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول سجل أيوب العسال الهدف الثاني.

وقلص الجزائري سفيان هني الفارق في الدقيقة 49.

ورد ريكاردو جوميز بالهدف الثالث في الدقيقة 62، وألغت تقنية الفيديو هدفا للعسال في الدقيقة 63.

وسيلتقي الوكرة في الثاني من أكتوبر المقبل مع رافشان الطاجكي في دوري أبطال آسيا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ثم سيخوض في الثاني عشر من أكتوبر مواجهة جديدة مع أم صلال في كأس الدوري القطري، حيث يتصدر الوكرة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من مباراتين.

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