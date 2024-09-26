بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يرتقي لوصافة الدوري القطري بثلاثية ضد الخور
الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 22:13
كتب : FilGoal
انتصر الوكرة خارج قواعده على الخور بنتيجة 3-1 في الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.
حمدي فتحي
النادي : الوكرة
وشارك حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر في اللقاء أساسيا بقميص الوكرة منذ بداية اللقاء وحتى صافرة النهاية.
وارتقى الوكرة بهذا الفوز برصيد 11 نقطة إلى المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الدحيل المتصدر.
وتقدم الوكرة في الشوط الأول في الدقيقة 21 عن طريق ريكاردو جوميز.
هدف |
الوكرة يتقدم 1-0 على الخور عن طريق ريكاردو جوميز في الدقيقة 21#الوكرة_الخور | #دوري_نجوم_أريدُ#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/LGQsZpyrak— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 26, 2024
وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول سجل أيوب العسال الهدف الثاني.
هدف |
الوكرة يتقدم 2-0 على الخور عن طريق ايوب عسال في الدقيقة +47#الوكرة_الخور .. #دوري_نجوم_أريدُ #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/VqtYfr351T— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 26, 2024
وقلص الجزائري سفيان هني الفارق في الدقيقة 49.
هدف |
الخور يقلص الفارق 1-2 الوكرة عن طريق سفيان هني في الدقيقة 49 .. #الوكرة_الخور#دوري_نجوم_أريدُ #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/3aSNcH57vf— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 26, 2024
ورد ريكاردو جوميز بالهدف الثالث في الدقيقة 62، وألغت تقنية الفيديو هدفا للعسال في الدقيقة 63.
هدف |
الوكرة يتقدم 3-1 على الخور عن طريق ريكاردو جوميز في الدقيقة 62 #الوكرة_الخور | #دوري_نجوم_أريدُ #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/QyPKt5RIZb— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 26, 2024
وسيلتقي الوكرة في الثاني من أكتوبر المقبل مع رافشان الطاجكي في دوري أبطال آسيا في الجولة الثانية من دور المجموعات.
ثم سيخوض في الثاني عشر من أكتوبر مواجهة جديدة مع أم صلال في كأس الدوري القطري، حيث يتصدر الوكرة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من مباراتين.