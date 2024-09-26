كرة يد - الثامنة.. منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا للناشئين أمام تونس

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 22:04

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد تحت 19

فاز منتخب مصر لكرة اليد بلقب بطولة إفريقيا للناشئين مواليد 2006 بالفوز على تونس.

وانتصر منتخب مصر على تونس بنتيجة 34-29 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في تونس.

ورفع منتخب مصر رصيده من الألقاب لـ 8 وحافظ على لقبه للمرة الرابعة على التوالي.

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منتخب مصر حصل علي بطولات أعوام: ٢٠٠٤، و٢٠٠٦، و٢٠١٠، و٢٠١٢، و٢٠١٨، و٢٠٢٠، و٢٠٢٢، و٢٠٢٤، مقابل لقبين للمنتخب التونس عامي ٢٠١٤، و٢٠١٦.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بالفوز على غينيا وبوروندي والجزائر.

وفي ربع النهائي تفوق ناشئي مصر على كينيا بنتيجة 55-14.

ثم انتصروا على المغرب بنتيجة 40-15، وفي النهائي حققوا اللقب على حساب أصحاب الأرض.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة العالم تحت 19 عاما في 2025 في الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس من العام المقبل.

وتأهل من إفريقيا أيضا كل من الجزائر وغينيا وكينيا وليبيا والمغرب وتونس.

وسبق أن حقق منتخب مصر الفوز بلقب إفريقيا للشباب تحت 19 عاما منذ أيام على حساب تونس في النهائي أيضا بنتيجة 29-25. (طالع التفاصيل)

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