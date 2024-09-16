كرة يد - الرابعة عشر.. منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا للشباب أمام تونس

توج منتخب مصر للشباب مواليد 2004 بلقب بطولة إفريقيا أمام تونس.

وحصد شباب مصر اللقب الرابع عشر أمام تونس بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 29-25.

وحققت مصر بذلك اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي 2018 و2022.

وكانت نسخة 2020 المقرر لها في الدار البيضاء تم إلغائها بسبب جائحة كورونا.

وتوج شباب الفراعنة باللقب الحالي من مدينة المهدية التونسية.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 14 لقبا بفارق 10 ألقاب عن تونس أقرب منافسيه.

وحسم منتخب مصر للشباب تأهله إلى بطولة العالم تحت 21 عاما والمقرر إقامتها في بولندا.

وتنطلق البطولة في يوليو المقبل بمشاركة 32 منتخبا.

وتم رفع عدد الفرق الإفريقية المشاركة في البطولة إلى ستة منتخبات.

ويشارك منتخب مصر في بطولة العالم للشباب للمرة 20.