3 دول تفوز بحق تنظيم أمم إفريقيا 2025 للمحليين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا للمحليين بتنظيم مشترك.

وتستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا نهائيات البطولة في الفترة من 1 وحتى 28 فبراير 2025.

ولأول مرة تقام البطولة بنظام التنظيم المشترك بين أكثر من دولة.

ومن المنتظر الكشف عن الملاعب ومقرات التدريب في وقت لاحق.

وستبدأ التصفيات في الفترة من 25 أكتوبر المقبل وحتى 13 نوفمبر المقبل.

وارتفع عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 19 بدلا من 16.

وستشارك الـ 3 دول المستضيفة في التصفيات وستحظى بفرصة التأهل المباشرة للنهائيات.

وأقيمت بطولة أمم إفريقيا للمحليين لأول مرة منذ 2009.

ويعد منتخبا الكونغو الديمقراطية والمغرب الأكثر تتويجا برصيد لقبين لكل منتخب.

فيما حصدت ليبيا والسنغال وتونس اللقب مرة وحيدة.

وحصدت السنغال لقب النسخة الأخيرة بالفوز على الجزائر في النهائي.

يذكر أن نسخة 2027 من أمم إفريقيا ستقام بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، ولأول مرة أيضا تقام البطولة الكبرى في القارة بتنظيم مشترك بين 3 دول.